Los libros que sostienen al país

Señor director:

La reciente afirmación del Presidente de la República sobre investigaciones que terminan en “un libro que queda en la biblioteca” puede representar una preocupación legítima sobre calidad y pertinencia, pero como diagnóstico es incompleta: confunde impacto con utilidad inmediata, y esa confusión puede costarnos caro.

La historia es elocuente: la computación moderna no existiría sin lógica matemática; las vacunas contemporáneas descansan en décadas de inmunología y biología molecular. A veces, el libro en la biblioteca es infraestructura intelectual antes de que el país sepa para qué la necesitará.

Chile discute esto invirtiendo apenas el 0,4% del PIB en I+D —frente al promedio OCDE de 2,7%—. La pandemia mostró lo que se juega: la respuesta al COVID-19 descansó en capacidades científicas nacionales acumuladas durante años. Cuando llega una crisis, no se puede licitar de urgencia una comunidad científica madura.

El valor de la investigación tampoco se agota en la productividad. Las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias básicas construyen una sociedad más lúcida, capaz de deliberar con evidencia, anticipar riesgos e interpretar conflictos. No siempre entregan retornos inmediatos, pero son el fundamento del desarrollo y la soberanía. La pregunta correcta no es si financiamos demasiada investigación. Es cómo esperamos más innovación y mejores políticas públicas invirtiendo tan poco en el conocimiento que las hace posibles.

El impacto no siempre se anuncia con anticipación. Solo como un ejemplo, una investigación paciente y sin retorno evidente terminó en un libro llamado El origen de las especies, que cambió la historia de la humanidad.

María Josefina Poupin

Vicedecana Académica

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Universidad Adolfo Ibáñez