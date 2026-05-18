Celular modo infancia

Señor Director:

Un reciente estudio reveló que el 67% de los niños menores de seis años utiliza dispositivos móviles todos los días en Chile. La cifra exige mirar más allá de la tecnología: habla de una transformación cultural de la infancia.

Durante años, asociamos progreso con consumo, conectividad y acceso ilimitado a dispositivos. Mientras las pantallas ganan espacio, se debilitan experiencias vitales para la infancia, el juego al aire libre, la vida de barrio, las áreas verdes, la conversación y el encuentro entre generaciones.

La infancia es mundo, cuerpo y tierra. Necesita observar la naturaleza, aburrirse, inventar juegos, reparar objetos, ensuciarse, construir con las manos y compartir con otros. Allí se forma la persona y su carácter.

Una sociedad que entrega pantallas antes que experiencias empobrece la infancia. No basta con conectar niños a internet, necesitamos conectarlos con la vida.

Felipe Kong y Silvana de La Hoz,

Facultad de Educación UDP