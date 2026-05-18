“Escuelas Protegidas”: cuidar a quienes enseñan

Señor Director:

En el marco de la aprobación en general del proyecto “Escuelas Protegidas” en la Comisión del Senado, valoramos el consenso de la urgencia de resguardar la seguridad de las comunidades educativas, condición indispensable para garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, para que la iniciativa tenga un impacto real debe incorporar ejes claves que empoderen y resguarden a quienes están al centro de las comunidades educativas: los docentes y educadores.

En este contexto, las observaciones planteadas en la Comisión por las organizaciones que convocaron la Mesa Técnica Intersectorial “Violencia y Convivencia Escolar en Chile” buscan contribuir a mejorar la formulación del proyecto, resguardando el bienestar de docentes y su rol formativo. Una de nuestras principales preocupaciones, recae en los artículos que podrían aumentar la sobrecarga y exposición de los profesores, al delegarle responsabilidades de alta complejidad, sin asegurarles capacitación pertinente, marcos de referencia y orientaciones claras para su accionar, acompañamiento institucional ni redes de apoyo adecuadas.

Por ello, resulta fundamental que los legisladores consideren estas indicaciones para la discusión. Si queremos que esta iniciativa genere cambios sostenibles, no basta con aumentar exigencias o atribuciones: es indispensable crear las condiciones para que los docentes puedan ejercer su labor, fortaleciendo su autoeficacia y autoridad. Hoy el desafío es recuperar la escuela como un espacio seguro que garantice aprendizajes significativos y esta tarea no será posible si no protegemos el bienestar de nuestros profesores y educadores.

Consuelo del Canto, Directora Investigación Elige Educar

Paulina Guzmán, Directora LIID- USS