Urgencias para la Comunidad LGBTIQ+

Señor director:

Expongo mi profunda inquietud ante el alarmante incremento del 27,1% en las denuncias por discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ en Chile, según el reciente informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh, 2026). En 2025, se registraron 3.620 “atropellos”, la cifra más alta desde que se tiene constancia, lo que evidencia un grave deterioro en los espacios de protección, igualdad y justicia social, ante un fenómeno que no solo revela un quiebre en el consenso social y político sobre los derechos humanos, también evidencia la complicidad del Estado, la ciudadanía y las instituciones al normalizar o invisibilizar esta problemática.

Resulta particularmente alarmante el aumento del 250% en las denuncias por agresiones policiales al presente año. Además, que las niñeces trans aún se encuentren en una situación crítica, donde la falta de políticas adecuadas y el rechazo familiar agravan su vulnerabilidad. De acuerdo con la Encuesta Web Diversidades (INE-2025), un impactante 85,4% de los encuestados ha reportado haber sufrido segregación. Entonces, es imperativo asumir un compromiso integral para evitar que la indiferencia se transforme en complicidad, y así cultivar una sociedad más democrática, segura e inclusiva.

Víctor R. Yáñez Pereira

Director Académico de Postgrado

Universidad Autónoma de Chile