Alerta sobre el IVA

Señor director:

El gobierno presentó un proyecto de ley que establece un mecanismo de devolución del IVA de pañales y medicamentos, ante lo que el Instituto Libertad alerta que la iniciativa debilita la recaudación y no soluciona el problema de falta de liquidez de las familias vulnerables.

En vez de implementar apoyo social focalizado, se estaría proponiendo un sistema para devolver el IVA de estos productos luego de la presentación de una boleta, certificado médico o receta, generando un diseño administrativo engorroso y, dado que se paga luego de 60 días, que no soluciona el problema de la falta de liquidez de las personas.

Además, alertamos que esta medida también podría llevar a que las empresas aumenten los precios de referencia, especialmente considerando que la iniciativa entrega al reglamento la determinación de canastas y valores referenciales.

Finalmente, y lo más grave, es que se abriría la puerta a otras legislaciones que permitan nuevas devoluciones o exenciones de IVA, fragilizando la recaudación fiscal a futuro.

Michael Comber

Director ejecutivo

Instituto Libertad