Señor Director:

La paralización convocada por la CONFECh vuelve a reflejar una lógica que privilegia el conflicto por sobre la construcción de acuerdos.

Frente a ello, un grupo de estudiantes nos manifestamos pacíficamente bajo la consigna “No queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere”, representando a quienes nos sentimos identificados con el paro como herramienta de acción política.

Creemos que los desafíos del país requieren más diálogo, más propuestas y mayor capacidad de incidencia, no más paralizaciones.

Lamentablemente, nuestra manifestación fue respondida con agresiones verbales, empujones e intentos de arrebatar la bandera chilena que portábamos, hechos incompatibles con una convivencia democrática basada en el respeto.

Las diferencias políticas son legítimas. La violencia y la intolerancia, no.

Benjamín Barrios

Coordinador Político Solidaridad UC