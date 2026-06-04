Reglas claras y comunes para todos

Señor Director:

La carta del exsubsecretario Sergio del Campo Fayet publicada el día miércoles 28 de mayo en El Mercurio, sostiene que corregir las distorsiones regulatorias que favorecen indebidamente a los PMGD sería ir en contra de la estabilidad de las reglas del juego. Pero aquí el verdadero problema es otro: durante años muchos PMGD han recibido pagos muy superiores al valor real de la energía, y finalmente esa cuenta adicional la terminan pagando los consumidores y las empresas, sobre todo las PYME.

No se trata de estar contra las energías renovables, ni de desconocer inversiones. Se trata de corregir un mecanismo que hoy genera sobrecostos, subsidios cruzados y señales económicas equivocadas para el sistema eléctrico. Así lo ha señalado el propio Coordinador Eléctrico Nacional.

También es falso que toda corrección regulatoria destruya la confianza en Chile. Los países serios ajustan las reglas cuando en estas aparecen distorsiones que perjudican a la libre competencia y a las personas.

Si Chile no adopta medidas de mercado, para que la energía vuelva a ser abundante y barata, nunca recuperará la senda al desarrollo.

Por eso, valoramos que la ministra Ximena Rincón y el subsecretario Hugo Briones estén avanzando en esa agenda, pese a las fuertes presiones que han enfrentado. Confiamos en que el Gobierno mantendrá el rumbo y seguirá priorizando el interés de los consumidores y del país por sobre los privilegios de algunas generadoras.

Hernán Calderón

Presidente CONADECUS