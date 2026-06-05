Fin a la tómbola

Señor Director:

El reciente anuncio del Pdte. José Antonio Kast, en su primera Cuenta Pública en donde manifestó el “Fin de la tómbola” en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), devolverá la autonomía a los padres para que puedan escoger el proyecto educativo para sus hijos, y a los establecimientos educacionales les entregará el derecho a ellos elegir a sus estudiantes bajo sus lineamientos.

Resaltar, que este hecho marca un punto de inflexión para las familias chilenas, que por años tuvieron que someterse a un proceso de incertidumbre, injusticia, disconformidad en donde el “azar” decidía el esfuerzo individual por sobre la opción de escoger o seleccionar el lugar para estudiar.

Es de esperar que la incorporación del mérito académico, el historial conductual y la simplificación de variables fijas para la asignación de cupos, devuelva la lógica y justicia al sistema, en donde se debe garantizar el derecho a las familias a elegir el proyecto educativo que mejor responda a sus valores y necesidades, asegurando que los nuevos procesos de admisión sean transparentes, sin barreras burocráticas y por sobre todo orientados a ampliar las opciones educativas, y no en la fortuna de un “sorteo aleatorio”.

Diego Vergara Rodríguez

Diputado Distrito 14 e integrante de la Comisión de Educación