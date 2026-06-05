Privilegios y responsabilidad pública

Señor Director:

El estudio “Vacaciones 3.0”, realizado por Laborum en 2025, reveló una realidad preocupante entre las y los trabajadores de nuestro país: el 47% no tomó vacaciones durante el último año y el 42% señaló que preferiría recibir un mejor sueldo antes que hacer uso de sus feriados legales. Entre quienes no pudieron acceder a este descanso, un 37% indicó no contar con los recursos necesarios, un 35% señaló haber cambiado de trabajo, un 12% mencionó falta de tiempo y un 15% apuntó a otras razones.

Con estas cifras, resulta inevitable preguntarse: ¿Sabrá el diputado Kunstmann que, al igual que él, casi la mitad de las y los chilenos no tomó vacaciones el último año? La diferencia es que, mientras el diputado puede argumentar “compromisos familiares ineludibles”, miles de trabajadores debieron postergar su descanso por razones económicas, laborales o simplemente porque sus responsabilidades no les permitieron otra alternativa.

A decir verdad, al diputado no le pareció importante considerar coordinar un feriado legal en el periodo reglamentario ni menos disfrutar los días extras que tiene, incluso versus el resto de los trabajadores y trabajadoras formales que sólo cuentan con 15 días al año.

Errar es humano y pedir disculpas es un gesto necesario. Sin embargo, la verdadera reparación frente al electorado no se limita a las palabras: se expresa a través del trabajo constante, el compromiso irrestricto con las necesidades de las personas y la presencia efectiva en los territorios. Quienes ocupan cargos de representación popular no llegaron a ellos por azar ni por designación; ejercen una responsabilidad conferida por la confianza de las personas y, por tanto, deben estar a la altura de ese mandato. Sólo así se honra la confianza de quienes no pueden tomarse un respiro de las dificultades que enfrentan día a día.

Iván Tapia Peñaloza

Concejal de Peñalolén