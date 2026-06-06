Deuda proyectada

Señor Director:

Autoridades de gobierno anunciaron un error en la proyección de la deuda fiscal de parte del gobierno anterior por unos US$ 10 mil millones. Como todo sistema complejo la economía tiene un componente de aleatoriedad y se disparan decisiones y declaraciones no previstas. Hay quienes anuncian acusación constitucional convencidos de un hecho cierto, exautoridades del ejecutivo y parlamentarios diversos hacen declaraciones diversas, la prensa se enfoca, economistas analizan. En resumen, un problema técnico es carnada para la política contingente. ¿Qué hay en los hechos? Un equipo ministerial proyectó basado en supuestos que no fueron realidad ¿se pecó de optimismo o es incapacidad técnica? Es irrelevante.

Alguien podría decir: es que las proyecciones económicas nunca se cumplen y se llega por iteraciones sucesivas a ajustar el pronóstico. Parece por allí va la cosa, pasados meses de la proyección inicial es evidente que se ven los errores a criticar, pero no libera de errores futuros, como pecas pagas. Con altura de miras lo que procede en ciencia es, reunión de los equipos nuevos y anteriores, sumar la experiencia y ajustar los modelos.

Víctor Valenzuela

Facultad de Economía y Negocios UNAB