Los anuncios en niñez: una agenda incompleta

Señor director:

La primera Cuenta Pública del Presidente Kast incluyó anuncios en materia de niñez vinculados a la protección especializada, el fortalecimiento de las familias, la educación y la seguridad. Compartimos plenamente la convicción de que crecer en una familia que ama y cuida a un niño no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Sin embargo, las medidas anunciadas para hacerlo realidad resultan insuficientes.

El Plan Crecer en Familia, el fortalecimiento del programa de familias de acogida y la estrategia de desinternación constituyen pasos en una dirección correcta. Sin embargo, llaman la atención dos ausencias. La primera es la adopción como medida subsidiaria y complementaria de protección. Para aquellos niños y niñas que no pueden reintegrarse a su familia de origen, la adopción representa una alternativa permanente de restitución del derecho a vivir en familia. La segunda, y la más preocupante, es la falta de medidas sólidas de prevención. Si el objetivo es que más niños crezcan en sus familias, la principal inversión debe estar en evitar que esas familias lleguen a situaciones de vulneración grave de derechos.

Los niños y niñas ingresan a residencias o familias de acogida porque antes existieron situaciones de violencia, negligencia o graves dificultades familiares. Abordar ese origen requiere fortalecer las capacidades de crianza, promover la parentalidad positiva, ampliar la oferta de apoyo comunitario y consolidar la institucionalidad local de niñez, que debiera ser el primer punto de contacto entre el Estado y las familias.

Más aún, Chile cuenta hoy con una Política Nacional y un Plan de Acción de Niñez vigentes al año 2032 y un Sistema de Garantías que reconoce la prevención como eje central de la acción pública. Sin embargo, los anuncios realizados no muestran cómo estas herramientas serán fortalecidas ni articuladas para evitar que las vulneraciones ocurran.

Una política de niñez debe actuar tempranamente en los espacios donde conviven los adultos responsables del cuidado de niños y niñas: escuelas, centros de salud, municipios y comunidades. Sin prevención, seguiremos llegando tarde.

Paulina Fernández Fawaz,

socióloga