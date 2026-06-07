Alarma nacional infantil

Señor director:

Como formadora de educadores de la primera infancia, no puedo permanecer en silencio ante el reciente informe de UNICEF que ubica a Chile en el último lugar del ranking de bienestar infantil entre 37 países analizados. Este resultado es una señal de alarma profunda sobre el futuro de nuestra sociedad.

El informe revela cifras preocupantes: 58% de niños y adolescentes entre 5 y 19 años con sobrepeso, un 13% de estudiantes de 15 años que omiten comidas por falta de recursos, bajos niveles de competencias básicas en lectura y matemáticas, y uno de los sistemas educativos más segregados socioeconómicamente. Chile también destaca negativamente en salud física y ocupa los últimos puestos en el ranking general.

La familia es el primer y más importante entorno de protección y desarrollo infantil. Ninguna política pública puede reemplazar el rol de padres y cuidadores presentes y responsables. La ausencia de figuras parentales estables y la sobrecarga de las familias impactan directamente en la nutrición, el bienestar emocional y el desarrollo cognitivo de los niños.

La educación tampoco puede quedar al margen. Un sistema altamente segregado reproduce la desigualdad. Necesitamos escuelas que sean centros de desarrollo integral, con énfasis en formación en valores, habilidades socioemocionales y hábitos saludables. La educación debe trabajar en alianza estrecha con las familias.

Urgimos a fortalecer políticas que apoyen la estabilidad y el tiempo de calidad en las familias, reducir drásticamente la segregación escolar, promover hábitos saludables desde la primera infancia y fomentar una cultura que ponga a los niños en el centro de las decisiones como eje real de nuestras políticas y acciones diarias.

Es hora de pasar de la indignación a la acción concreta. Chile tiene los recursos y la capacidad para revertir esta situación. El bienestar de nuestros niños y niñas hoy definirá la calidad de nuestra sociedad mañana. No podemos fallarles nuevamente.





Marlene Fermín González

Directora del Doctorado en Educación

Universidad Finis Terrae