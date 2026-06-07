El hilo rojo

Señor director:

Cuando una empresa familiar convoca a su junta anual, varias generaciones se sientan en la misma mesa. Hay una historia compartida, una forma de hacer las cosas y una mirada de largo plazo que trasciende a quienes hoy lideran. Ese hilo invisible que conecta a fundadores, sucesores y futuras generaciones es una de las mayores fortalezas de las empresas familiares y les permite construir con memoria, arraigo y sentido de continuidad.

En momentos en que a Chile le cuesta proyectarse hacia el futuro, vale la pena mirar a quienes siguen construyendo con esa perspectiva. Las empresas familiares generan empleo, impulsan el desarrollo de los territorios y, cada vez más, buscan que su impacto vaya más allá de los resultados económicos. La capacidad de adaptarse, integrar nuevas generaciones y mantener su identidad es parte de lo que las ha hecho perdurar. Y también de lo que puede ayudar a sostener el futuro del país.

Anne Traub Mödinger,

presidenta Asociación de Empresas Familiares