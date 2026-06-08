Para la confianza, auditoría

Señor Director:

Cada vez que una organización enfrenta cuestionamientos —como los ocurridos recientemente—, la reacción inmediata es exigir una auditoría. Ante este escenario, cabe preguntarnos: ¿Seguiremos usando la auditoría solo como un extintor de incendios, o la asumiremos de una vez como el pilar preventivo de nuestra integridad institucional?

La urgencia de este cambio de enfoque está respaldada por los datos. El último Estudio de Percepción de Riesgos Empresariales (AE Chile – FAE UDP) reveló que el 51% de las empresas en el país sufrió un evento de riesgo crítico en los últimos doce meses.

Frente a esta realidad, la auditoría externa ofrece una solución estratégica. Su mirada independiente permite identificar alertas tempranas a través de la revisión de la información financiera y del control interno, entregando a las organizaciones la información necesaria para mitigar impactos antes de que se transformen en crisis.

La credibilidad no se decreta; se construye con información clara y revisiones permanentes. Fortalecer la auditoría es, en definitiva, fortalecer la gobernanza, la transparencia y la confianza en nuestras instituciones.

Arturo Platt

Presidente de la Asociación de Auditores Externos de Chile