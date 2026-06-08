Subempleo en Chile

Señor Director:

Las recientes cifras de desocupación publicadas por el INE muestran señales preocupantes sobre el mercado laboral chileno. Sin embargo, más allá de la tasa de desempleo, existe un indicador menos visible, pero igualmente relevante: el subempleo.

Hoy, las horas efectivas de trabajo rondan las 32 a 33 horas semanales, muy por debajo de la jornada legal. Esta brecha refleja que cientos de miles de personas trabajan menos de lo que quisieran, no por decisión propia, sino porque el mercado laboral no les permite acceder a jornadas más extensas o a empleos acordes con sus capacidades.

El problema queda en evidencia al observar que la tasa de subutilización global alcanza el 22,6%, incluyendo a quienes trabajan menos horas de las que desean, quienes desempeñan labores por debajo de su nivel de formación y quienes han desistido de buscar trabajo ante la falta de oportunidades. Los trabajadores en jornadas parciales involuntarias suman cerca de 627 mil, más de 100 mil respecto del mismo trimestre del año anterior.

Estas cifras revelan que el deterioro del empleo va más allá del desempleo abierto y exige una mirada más profunda sobre la calidad de los puestos de trabajo que hoy genera el país.

Guillermo Riquelme

Docente Magíster en Trabajo Social

Universidad Autónoma