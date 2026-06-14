Carrera Docente en 2026: el ingreso es individual, no institucional

Señor Director:

El artículo 44 de la Ley de Presupuestos 2026 introdujo, con escasa difusión pública, una modificación de consecuencias prácticas mayúsculas para los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados. La norma postergó el ingreso obligatorio al Sistema de Desarrollo Profesional Docente desde julio de 2026 a julio de 2027, por razones presupuestarias, pero estableció una excepción: los docentes que rindieron los instrumentos de evaluación en 2025 y sean reconocidos en la Resolución de tramos correspondiente sí modificarán su estructura remuneracional en julio de este año.

La pregunta que surgió de inmediato entre directivos y equipos de gestión fue la siguiente: si un colegio cuenta con docentes en esa condición, ¿ingresa toda la dotación al nuevo régimen? La respuesta del CPEIP, entregada formalmente el 25 de mayo de 2026, es categórica: no. El ingreso al Sistema opera de manera individual y diferenciada por docente, no por establecimiento. Desde julio de 2026 podrán coexistir, en un mismo colegio, dos estructuras remuneracionales distintas para docentes en situaciones diferentes. Recién en julio de 2027 toda la dotación quedará bajo el mismo régimen.

Esta precisión no es un tecnicismo menor. Define obligaciones contractuales, procedimientos de liquidación y planificación financiera para cientos de sostenedores que operan con presupuestos ajustados. La ausencia de comunicación oportuna y masiva desde las autoridades competentes no es neutral: genera condiciones para errores de aplicación con consecuencias laborales y legales concretas. A pocas semanas de que opere el primer cambio, el sistema no puede darse el lujo de que sus actores lo descubran por cuenta propia.

Rubén Valencia G.

Asesor de Gestión Educacional; ex integrante de la Comisión Presidencial “Todos al Aula” (2018)