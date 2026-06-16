Ningún estudiante sobra en la Escuela de Derecho

Señor Director,

Las recientes declaraciones del Profesor Jocelyn-Holt que descalifican a las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile resultan indignantes, no solo por los insultos que dirige hacia la comunidad estudiantil, sino también por la concepción de universidad que subyace a ella.

El pluralismo académico y político son esenciales e indispensables para el desarrollo del pensamiento crítico. Esto no debilita la excelencia académica; por el contrario, la enriquece y explica el aporte histórico que la Facultad de Derecho ha realizado al desarrollo jurídico y democrático de Chile. Es evidente que la expresión de esta diversidad ideológica actualmente plantea desafíos, pero la tradición de excelencia de nuestra Escuela precisamente llama a afrontar estos mismos con integridad e inteligencia, y no con la cobardía de la descalificación y la injuria.

La defensa de la educación de calidad exige confiar en sus estudiantes, que son los sujetos que le dan sentido a los proyectos educativos. El estudio de Unholster demuestra claramente que existen graves deficiencias en el sistema educativo chileno, y nos obliga a afrontar la discusión sobre cómo comprender y encaminar la educación pública universitaria en este escenario. Sin embargo, los grandes desafíos que esto plantea no se enfrentan con interpretaciones tendenciosas ni denigraciones, sino con vocación de servicio público y una comprensión integral de nuestra comunidad. Esta discusión debe tener siempre presente la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso y reconocer a los y las estudiantes como actores fundamentales en la defensa de la educación pública.

Martina Pavletich,

Presidenta Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile