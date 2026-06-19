¿Un elefante blanco natural? La urgencia del Parque Cerro Chena

Señor director:

La Región Metropolitana no es una unidad homogénea; es, lamentablemente, un territorio que refleja fielmente las desigualdades de nuestro país. Mientras algunos sectores de la capital disfrutan de una sobreabundancia de áreas verdes y equipamiento urbano de primer nivel, la zona sur —y específicamente San Bernardo— sigue enfrentando un déficit estructural que castiga la calidad de vida de sus más de 300 mil habitantes.

Durante más de una década, la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Se organizó, levantó la voz y trabajó incansablemente por un sueño: la creación de un gran parque en el Cerro Chena. Este proyecto, que nació del esfuerzo ciudadano, en los últimos años empezó a materializarse: un parque moderno que promete transformar el rostro de nuestra comuna. Sin embargo, a solo pasos de su inauguración, nos encontramos ante una nueva encrucijada que amenaza con transformar este símbolo de esperanza en un nuevo “elefante blanco” de nuestra administración pública.

El panorama es desolador: el proyecto cuenta con un 90% de avance y una apertura programada para septiembre. Hemos superado pandemias, quiebras de empresas y la cruda realidad del encarecimiento de los materiales de construcción. Hemos llegado, con enorme sacrificio, casi a la meta. Pero hoy, cuando la cinta de inauguración debería estar lista para ser cortada, el obstáculo es más burocrático que físico: la falta de financiamiento para su mantención.

El acuerdo inicial era claro, Parque Metropolitano (ParqueMet) se haría cargo de la administración, con fondos respaldados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). No obstante, los intereses de la ciudadanía han sido, una vez más, supeditados a la falta de recursos. El golpe definitivo ocurrió el pasado 29 de mayo con un oficio en el cual ParqueMet rechazó formalmente asumir la administración argumentando falta de presupuesto. Esto no es solo un problema de gestión, es una señal de desigualdad que los vecinos de San Bernardo no podemos tolerar. Si la infraestructura pública es un derecho, el Estado debe garantizar no solo su construcción, sino también su sostenibilidad en el tiempo.

¿Cómo es posible que hayamos invertido años de esfuerzo, voluntades políticas y una cantidad ingente de recursos públicos para crear una infraestructura de esta envergadura, solo para dejarla a la deriva por falta de voluntad para financiar su cuidado?

Un parque no se mantiene solo. La administración de un espacio de esta magnitud requiere una gestión centralizada y profesional que una municipalidad, por sí sola, difícilmente puede sostener. Es urgente que las autoridades entiendan que el éxito de una obra pública no termina con el cemento fraguado, sino con su puesta en marcha y su sostenibilidad en el tiempo ¿Qué significará para un niño de San Bernardo o para un adulto mayor perder este espacio de encuentro que esperaron tantos años?

San Bernardo, Buin, Calera de Tango, Peñaflor y tantas otras comunas del sector sur ya han tenido suficientes promesas incumplidas y proyectos abandonados. No podemos permitir que el Cerro Chena se sume a la lista de hitos que, por desidia política, quedan sumidos en el abandono. Exigimos que el Minvu y ParqueMet asuman su responsabilidad. La infraestructura pública es un derecho, y el compromiso con los vecinos y vecinas de nuestra patria no admite excusas financieras cuando se trata de la calidad de vida de miles de chilenos y chilenas.

Septiembre está a la vuelta de la esquina; ahora es turno de que el Estado demuestre con hechos que los intereses de los habitantes de la zona sur valen tanto como los de cualquier otra parte de la capital.

Romina Baeza

Concejala de San Bernardo