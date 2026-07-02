Seguridad vial: responsabilidad de todos

Señor Director:

Hace unos días celebramos cifras entregadas por la IARD, donde Chile consolidaba una baja en la tasa de mortalidad asociada al consumo de bebidas con alcohol, sin embargo, el balance del reciente fin de semana largo vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar la prevención en materia de seguridad vial. Si bien Chile ha avanzado en fiscalización, educación y cambios culturales respecto del consumo responsable de bebidas con alcohol, las 111 personas detenidas por conducir bajo sus efectos evidencian que aún persisten conductas de riesgo que es necesario seguir abordando.

La prevención también depende de decisiones individuales que se toman antes de iniciar un viaje. Si una persona va a consumir bebidas con alcohol, la decisión debe ser simple: no conducir.

Más allá de las cifras de un fin de semana, el desafío es consolidar una cultura donde conducir y consumir alcohol sean decisiones incompatibles. Ese es un compromiso que requiere del esfuerzo conjunto de autoridades, organizaciones y ciudadanos.

Juan Pablo Solís de Ovando