Guerra en Irán: una respuesta a Ignacio Walker

Señor director:

El excanciller Ignacio Walker, en su último comentario publicado en Mirada Internacional, ha presentado una tesis que puede generar confusión respecto de las razones que desencadenaron la actual guerra en Irán.

En efecto, al definir esta guerra como un intento de “destruir una civilización de 3.000 años”, se invierte el sentido del debate. Lo cierto es que para Israel el foco no está en la historia de Persia ni en el pueblo iraní, sino en un régimen islamista dictatorial que ha promovido abiertamente la desaparición del Estado de Israel, ha financiado grupos terroristas que atacan a su población y ha avanzado en un programa nuclear cuya naturaleza genera una profunda preocupación internacional.

De igual forma, resulta desconcertante escuchar que “el pueblo iraní sigue resistiendo pese a los bombardeos y ataques”, cuando en realidad la verdadera resistencia del pueblo iraní se ha dado contra un régimen teocrático, que ha dirigido el país por 47 años pisoteando la libertad y los derechos humanos de sus ciudadanos. Al respecto, cabe recordar que en las masivas protestas de enero pasado fueron asesinados por agentes del régimen unos 30.000 iraníes que clamaban por libertad.

Peleg Lewi, embajador de Israel