Señor Director:

El Día de la Reinserción Social, conmemorado recientemente, es una invitación a mirar un desafío país desde una perspectiva distinta a la que domina el debate público. No se trata de elegir entre seguridad y reinserción, ni de esperar que el Estado, las empresas o las organizaciones sociales resuelvan el problema por sí solos. Se trata de reconocer que cada actor tiene algo específico que aportar y que es precisamente la suma de esos esfuerzos la que hace posible un cambio.

La experiencia nos ha mostrado que la reinserción no se resuelve con una única estrategia. Se necesita un cupo laboral, pero también empresas y personas dispuestas a comprarle al emprendimiento de alguien que salió de la cárcel y está intentando hacer algo distinto. Se necesita capacitación, pero también acompañamiento y comunidades capaces de abrir espacios sin prejuicios. Ninguna de esas acciones, por sí sola, basta. Juntas, sí pueden cambiar una trayectoria.

Esta mirada colaborativa no es un ideal: es la manera más efectiva de enfrentar un desafío que impacta la seguridad pública, el desarrollo económico y la vida de miles de familias. Cuando el sector público, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil colaboran, las oportunidades de reinserción aumentan y las comunidades se vuelven más seguras.

Por eso, en el mes de la Reinserción, hacemos un llamado abierto: A las empresas, a abrir más oportunidades de empleo e inclusión. Al Estado, a fortalecer las políticas y programas que hacen posible la reinserción. A las organizaciones sociales, a seguir acompañando estos procesos. Y a la ciudadanía, a no cerrar la puerta a quienes están haciendo un esfuerzo real por empezar de nuevo.

Nadie puede resolverlo solo. Todos podemos hacer algo.

Bernardita Frez, Juntos por la Reinserción, Corporación 3xi

Hans Rosenkranz, Comunidad de Organizaciones Solidarias

Susana Jiménez, Confederación de la Producción y del Comercio