Más rápido, estamos a tiempo

Señor Director:

La reforma tributaria contiene señales que merecen reconocimiento. La invariabilidad tributaria para inversiones es una medida de alto valor institucional: Chile compite por capital con países que ofrecen certeza y reglas estables. Que un inversionista pueda planificar sabiendo que las condiciones no cambiarán arbitrariamente es la condición mínima para atraer proyectos de envergadura. Bienvenida.

En la misma línea, la exención del impuesto del 10% a las ganancias de capital accionario es un paso inteligente. Gravar cada transacción desincentiva la inversión en renta variable y reduce la liquidez del mercado. Eliminar ese freno fortalecerá el flujo de inversiones y contribuirá a un mercado de capitales más profundo y accesible.

Donde la reforma debe ir más lejos es en el mercado del trabajo. La jornada de 40 horas ya es una realidad. El desafío ahora es generar los incentivos que compensen su impacto en costos laborales. Un estudio reciente del OCEC-UDP revela que los profesionales mayores de 50 años demoran más de 11 meses en reinsertarse, y que casi uno de cada cuatro con educación superior enfrenta desempleo de larga duración. Son números que interpelan directamente a la política tributaria. La reforma debiera incluir un crédito tributario o subsidio a la contratación amplio, que alcance a la construcción, manufactura, agroindustria y comercio, no solo a la exportación de servicios.

Pero hay una conversación que no puede seguir postergándose y que va más allá del fisco: la del rol de las universidades. En un mundo donde la inteligencia artificial está tomando las funciones iniciales de muchas profesiones -como análisis de datos, redacción, revisión legal, diagnóstico básico-, seguir formando profesionales para ejecutar tareas que un algoritmo hará mejor y más barato es un error estratégico. Las universidades tienen la urgencia y la responsabilidad de repensar sus mallas, sus metodologías y su propósito: formar personas que agreguen valor donde la IA no llega, con criterio, creatividad, ética y capacidad de decisión en contextos complejos. El profesional de 50 años que tarda casi un año en encontrar empleo es, en parte, el resultado de no haber anticipado esta conversación a tiempo.

Francisco Labarca

Profesor FEN-UDD