Señor Director:

Chile no tiene una crisis de protocolos, tiene una crisis de proyecto educativo. Cada episodio de violencia escolar abre el debate sobre nuevas sanciones, más normas o mejores mecanismos de control. Son respuestas necesarias, pero insuficientes si seguimos dejando intacta la pregunta de fondo ¿qué tipo de escuelas estamos construyendo?

Hemos invertido años discutiendo cómo administrar el sistema escolar y muy pocos imaginando cómo transformarlo. Una mejor educación no depende únicamente de buenos profesores. Requiere directivos con liderazgo pedagógico, comunidades que inspiren y una decisión país por recuperar aquello que da sentido a la escuela: la lectura, el pensamiento crítico, el desarrollo artístico, la creatividad y la formación integral de las personas.

Quizás el mayor error ha sido convertir la educación en una conversación que vuelve a empezar con cada gobierno. Los países que logran avances sostenidos entienden que educar no puede depender del calendario electoral, sino de acuerdos capaces de trascenderlo. La educación no debería pertenecer al próximo gobierno, debería pertenecer a la próxima generación.

La violencia escolar exige actuar con decisión, pero también con visión. Si toda nuestra energía se concentra en reaccionar a la próxima crisis, seguiremos llegando tarde. El verdadero desafío es construir escuelas tan sólidas que las tragedias dejen de marcar la agenda y el aprendizaje vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder.

Manuel Francisco Puebla Vega

Profesor de Música y Filosofía