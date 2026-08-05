Derechos de las mujeres en retroceso, ¿y la ministra qué dice?

Señor director:

En las últimas semanas diversos parlamentarios de ultraderecha han impulsado proyectos de ley como “Escucha su corazón” o la sanción a la venta ilegal de misoprostol. Frente a este último, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha manifestado su apoyo “por los peligros que significa para la salud de las personas”.

Sin embargo, detrás del discurso de la protección sanitaria se vislumbra un objetivo ulterior: limitar la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas. Si la prioridad es la venta clandestina de medicamentos, existiendo argumentos de salud pública para priorizar otros que implican adicción o afecciones graves a la salud, ¿por qué no se persiguen todos por igual? Pareciera ser una excusa para pasar gato por liebre.

Ante esto, inevitablemente surge una pregunta. Ministra, ¿cuál es la agenda legislativa de su ministerio para fortalecer los derechos de las mujeres? Porque, hasta ahora, parece haber persecución y no garantías para las mujeres.

Nicole M. Ibáñez

Candidata a la Presidencia del Frente Feminista, Frente Amplio

Aymara Vásquez

Candidata a la Secretaría General del Frente Feminista, Frente Amplio