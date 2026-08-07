Señor Director:

Chile discute, con razón, cómo garantizar los recursos para que los municipios realicen su gestión. Sin embargo, inyectar financiamiento no será suficiente si se mantienen las brechas y rigideces de una arquitectura legal que ya no responde a las necesidades de las comunas.

Por ello, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) reunió a un panel independiente de exalcaldes, exministros de Estado, académicos, directores jurídicos y de control municipal, y especialistas en probidad, para validar técnicamente 36 propuestas de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, antes de su ingreso al Congreso.

Cerca del 90% de estas iniciativas corresponde a materias de rango legal orgánico y, por tanto, puede tramitarse desde ahora. Entre ellas se plantea categorizar a los municipios de acuerdo con su realidad comunal; garantizar que toda nueva función sea acompañada por su respectivo financiamiento; crear unidades críticas de gestión para mantener servicios esenciales durante emergencias; y fortalecer la gestión de personas y la participación ciudadana.

El principio que las articula es claro: más autonomía con más control. Entregar mayores capacidades a los gobiernos locales exige, al mismo tiempo, reforzar la integridad y la fiscalización mediante el visado de decretos de pago superiores a 500 UTM, auditorías del concejo municipal y la representación de eventuales ilegalidades ante la Contraloría.

El municipio es la institución que más influye en la experiencia cotidiana de las personas con el Estado. Garantizar sus recursos es urgente, pero dotarlo de un marco legal moderno, con mejores herramientas y mayores resguardos, es la tarea de fondo. La modernización municipal no puede seguir esperando.

Andrés Chacón Romero

Director ejecutivo

Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)