Algarrobo: entre la identidad y la mercantilización

Señor director:

Desde que tengo consciencia, Algarrobo ha sido mi lugar de vacaciones. En ese tiempo he visto sus transformaciones y sus deformaciones. Se han concretado importantes obras de servicio a la comunidad (salud y obras de mejoramiento diversas), han aparecido buenos restaurantes, panaderías, heladerías y otros negocios que guardan estándares y estética con la “Capital Náutica de Chile” o de su reconocimiento como parte del patrimonio gastronómico.

Sin embargo, también se han visto varios proyectos que rompen con la identidad histórica y turística de la comuna como inmensas construcciones en las dunas, en la playa grande y ahora un edificio de 19 pisos en la avenida principal (Carlos Alessandri) ya congestionada; múltiples kioscos de poca estética en las playas (venden plásticos); “fritangerías” con reggaetones a todo “chancho” y un mall chino donde por décadas funcionó la emblemática rotisería El Hoyo, para no citar el daño ecológico que ha causado el unir la isla con la Puntilla para dar vida a la Cofradía Nautica, entre otros. La última acción de la alcaldía, ha sido ampliar la concesión privada para el cobro “usurero” de estacionamiento en las calles, incluso para los vecinos frente a sus casas (al menos estos deberían tener una tarjeta que evite cobro).

Hay preocupación y malestar por la identidad cultural de Algarrobo como balneario típico y paleontológico ante la falta de una ordenanza de fachada y de conservación del patrimonio, pero también por los motivos y procesos detrás de estas obras y concesiones (su mercantilización). No olvidemos que hace poco se conoció la sentencia del exalcalde por graves delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Las autoridades edilicias deben preocuparse más por la identidad de Algarrobo y de su gestión como comuna amable. Además, se necesita reactivar el Plan Regulador (28 años sin reactualizar), mayor transparencia y fiscalización de órganos del Estado como Contraloría y de una ciudanía más activa para garantizar mantener una justa relación de tradición y una adecuada modernidad de este hermoso balneario.

Atentamente,

Mladen Yopo Herrera.