Sala Cuna Universal con K
Señor director:
El proyecto de ley de Sala Cuna Universal es urgente y necesario. Ya lleva 10 años de tramitación. Sin embargo, adolece de tres defectos graves:
1. Cuando un infante cumpla 2 años y 1 día será invitado a retirarse pues su financiamiento ya no corre. La madre quedará imposibilitada de trabajar para cuidarlo hasta los 4 años, cuando pueda entrar a preKinder gratuito. K de Kafkiano.
2. Hoy las salas cunas públicas de Junji e Integra tienen aproximadamente un 40% de vacantes no utilizadas de 0 a 1 año, y 20% de 1 a 2 años. Las salas cuna y jardines VTF reciben hoy cerca de la mitad de recursos per capita y también tienen cupos en las comunas más pobres. El proyecto impide que los recursos se apliquen a ninguna de estas. K de Kafkiano.
3. El proyecto permite que las salas cuna privadas cobren un copago. Así, volveremos a un pasado ya eliminado por ley a nivel de Educación Basica: salas cuna – subvencionadas por el Estado – para niños full adinerados, 3/4 adinerados, 1/2 y asi hasta los más pobretones. La torta de mil hojas de la segregación en las salas cuna. K de Kafkiano.
Ojalá el Senado, donde hoy se está tramitando esta ley, le quite la K de Kafkiano a este necesario proyecto y le ponga la I de Inclusivo.
Mario Waissbluth S.