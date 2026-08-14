Sin humanidades no hay desarrollo: el sesgo tecnocrático de Becas Chile

Señor director:

El anuncio de la reformulación del programa Becas Chile marca un esfuerzo gubernamental por modernizar la formación de capital humano avanzado. Sin embargo, la decisión de priorizar casi exclusivamente las disciplinas STEM —tecnología, inteligencia artificial, ingeniería y cambio climático— bajo el argumento de responder a las demandas del mercado, revela un sesgo tecnocrático preocupante: asumir que la innovación tecnológica puede prescindir de la cultura humanística.

Esta estrategia descansa en la premisa obsoleta de que las artes y las humanidades no generan crecimiento económico. No obstante, el avance acelerado de la inteligencia artificial está invirtiendo esta lógica. A medida que los modelos de IA automatizan tareas técnicas rutinarias y de procesamiento cuantitativo, las competencias asociadas a las humanidades —el pensamiento crítico, la evaluación ética, el análisis conceptual y la interpretación contextual— se vuelven exponencialmente más valiosas.

Empresas de frontera tecnológica como Anthropic no contratan filósofos por un afán altruista de diversidad, sino porque la alineación de modelos de IA, la detección de sesgos algorítmicos y el diseño de políticas públicas requieren una rigurosidad analítica que la automatización no puede reemplazar. El surgimiento de roles interdisciplinarios como la ética de la IA, la lingüística computacional y la archivística digital demuestra que la intersección entre tecnología y humanidades es hoy un motor directo de desarrollo.

Un país que aspira a liderar en la frontera del conocimiento no puede dejarse llevar por modas tecnocráticas ni reducir el progreso a la mera eficiencia productiva. La tecnología sin orientación humanística optimiza procesos, pero a ciegas, sin cuestionar sus fines ni sus consecuencias sociales.

El progreso tecnológico sin una supervisión humanística genera eficiencia sin rumbo, optimizando procesos sin clarificar sus fines sociales últimos. El desafío de modernizar Becas Chile debiera ser una oportunidad para integrar competencias transversales en la formación de capital avanzado. Chile necesita profesionales capaces no solo de crear tecnología, sino de reflexionar críticamente sobre cómo conducirla frente a los complejos escenarios del siglo XXI. No hay verdadero crecimiento sin comprender qué queremos automatizar y hacia dónde queremos dirigir nuestro desarrollo.

Joaquim Giannotti

Director del Núcleo de Ciencias Sociales y Artes U. Mayor