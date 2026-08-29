Mil pacientes sociosanitarios: el canario en la mina

Señor Director:

Mientras el Senado discute ajustes a la Ley N.º 21.805, que creó el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, cerca de mil pacientes sociosanitarios permanecen hospitalizados pese a contar con alta médica. En términos simples, no tienen dónde ir: carecen de una red familiar, social o residencial que permita continuar sus cuidados fuera del hospital.

La cifra equivale, aproximadamente, a la capacidad de dos hospitales. Una manera bastante costosa de suplir las brechas de una red de cuidados todavía insuficiente.

Y el problema recién comienza. El INE proyecta que en 2050 el 36,5% de la población tendrá 60 años o más, mientras la fecundidad cayó en 2025 a 0,99 hijos por mujer. Tendremos más personas mayores y hogares más pequeños. Con familias cada vez más reducidas y una población más envejecida, seguir confiando en que el cuidado se resolverá puertas adentro parece una apuesta cada vez menos sostenible. Los mil pacientes sociosanitarios son ya una señal visible de esa tensión.

Por eso, la discusión sobre la Ley N.º 21.805 no debiera agotarse en plazos, reglamentos u organigramas. Su desafío es construir un continuo de cuidados que conecte domicilio, atención primaria, dispositivos sociosanitarios y cuidados residenciales de larga duración, incluidos los ELEAM.

Los mil pacientes sociosanitarios son el canario en la mina. El envejecimiento hará este desafío mayor, pero la urgencia ya está aquí. La discusión legislativa ofrece una oportunidad para comenzar a resolver hoy un problema que mañana será considerablemente más grande.

Sebastián Zamorano Vidal – Juan Carlos Molina Yons

Centro de Políticas Públicas en Salud – Centro transdisciplinar de Longevidad Funcional (VITALIA FINIS) – Universidad Finis Terrae