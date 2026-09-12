PISA: la respuesta comienza mucho antes

Señor director:

Los nuevos resultados de PISA vuelven a poner la lectura en el centro de la conversación educativa. Chile obtuvo 436 puntos, 12 menos que en 2022. Pero más que los rankings, hay un dato que debería movilizarnos: 2 de cada 5 jóvenes chilenos de 15 años no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora. No podemos normalizar esta realidad, porque limita sus posibilidades de seguir aprendiendo y desarrollarse plenamente.

PISA nos muestra el resultado a los 15 años, pero la respuesta comienza mucho antes. Las dificultades lectoras se construyen a lo largo de una trayectoria y, si no se detectan y abordan a tiempo, las brechas se acumulan. Por eso, no podemos esperar; actuar desde los primeros años es una urgencia.

Con este propósito, desde Por un Chile que Lee proponemos una meta país: que todos los niños y niñas lean comprensivamente antes de terminar 2° básico. Alcanzarla exige fortalecer la formación docente y las metodologías efectivas en el aula; monitorear los aprendizajes y apoyar a quienes se rezagan; e involucrar a las familias desde la primera infancia. Supone también acercar tempranamente los libros, la mediación y el disfrute de la lectura, atendiendo a la diversidad de cada sala y a nuevos desafíos como la concentración y los dispositivos digitales.

Nada de esto se logra desde un solo actor. PISA no debería llevarnos a buscar culpables, sino a mirar la evidencia y hacer los cambios necesarios. Escuelas, familias, Estado, academia y sociedad civil debemos asumir una tarea que requiere inversión, articulación y una mirada de largo plazo.

Chile sigue liderando en lectura en América Latina. Lejos de conformarnos, esa posición aumenta nuestra responsabilidad: debemos recuperar una trayectoria de mejora y aspirar a elevar sostenidamente nuestros resultados y los de la región.

Porque, finalmente, el desafío no es solo subir puntos en la próxima PISA. Es actuar hoy para que las dificultades lectoras que podemos abordar en los primeros años no se conviertan mañana en una barrera para seguir aprendiendo.

Carolina Andueza

Presidenta Asociación Por un Chile que Lee