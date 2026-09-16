PISA 2025: el desafío de dejar de trabajar por separado

Señor Director:

Casi cuatro de cada diez jóvenes de 15 años en Chile no comprenden ni alcanzan a interpretar lo que leen. Es uno de los hallazgos más preocupantes de PISA 2025, evaluación de la OCDE que evidencia un deterioro de los aprendizajes a nivel mundial. En Chile, además, un 59% no alcanza el nivel mínimo en Matemática y un 37% en Ciencias.

No se trata de falta de talento ni de potencial. Son brechas en aprendizajes fundamentales que no desaparecen al terminar cuarto medio. Esos mismos jóvenes llegan a nuestras universidades y allí comienza un enorme esfuerzo por nivelar, acompañar y fortalecer las herramientas que necesitan para avanzar con éxito en su formación.

La pregunta es hasta cuándo seguiremos abordando por separado problemas que forman parte de una misma trayectoria educativa. La educación escolar y la superior deben conversar mucho más: compartir diagnósticos, anticipar brechas y construir estrategias que acompañen al estudiante.

Las universidades debemos hacernos cargo, por supuesto, pero no podemos hacerlo solas. Más que seguir reparando brechas al final del camino, el desafío es unir capacidades para evitar que se sigan acumulando.



Carlos Barría

Rector Universidad UNIACC