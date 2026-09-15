Continúa maratón de remociones: cuatro jueces pierden protección del TC

Cuatro jueces que habían logrado congelar sus procesos de remoción volvieron a quedar en manos de la Corte Suprema.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisibles los requerimientos de Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla, todos cuestionados por haber viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica.

Los cuatro, representados por Ciro Colombara y Aldo Díaz, impugnaban principalmente el artículo 41 del Auto Acordado 108-2020 y alegaban vulneración de derechos fundamentales.

Según consigna La Tercera, la Segunda Sala del TC rechazó esa tesis. Por mayoría, sostuvo que los recursos no explicaban con suficiente precisión cómo la norma cuestionada afectaba los derechos de los magistrados y recordó que el procedimiento de remoción se vincula directamente con atribuciones establecidas en la Constitución.

La decisión fue adoptada por María Pía Silva, Marcela Peredo y Raúl Mera. Catalina Lagos y Mario Gómez estuvieron por admitir los requerimientos.

Con las resoluciones ya notificadas a la Suprema, el máximo tribunal queda habilitado para escuchar los alegatos pendientes y votar la eventual remoción de los cuatro magistrados.

El foco ahora se desplaza a Jorge Saavedra, cuyo requerimiento sí logró superar la admisibilidad. El pleno del TC ya escuchó los alegatos y adoptó un acuerdo, por lo que resta conocer el fallo.

También siguen pendientes los casos de Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, María José Salas, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.

En cambio, Lía Chepe y Kathyuzka Drpic quedaron fuera de esta disputa: aunque lograron suspensiones ante el TC, la Suprema ya había rechazado sus remociones cuando esas decisiones fueron notificadas.

La ofensiva constitucional de los jueces, por ahora, se estrecha: cuatro suspensiones cayeron y sus casos vuelven al pleno de la Suprema.