Defensa de la Paya

Señor director:

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para celebrar nuestras tradiciones, y la paya forma parte esencial de nuestra cultura popular. Por eso resulta desafortunado que el presidente José Antonio Kast la haya utilizado como recurso en su discurso inaugural de las fondas de una manera que, a mi juicio, desconoce y desvirtúa esta expresión tradicional.

La paya chilena no es simplemente un recurso para hacer bromas o conseguir aplausos. Es una manifestación poética que exige dominio de una estructura rigurosa. La décima espinela o las cuartetas requieren de versos octosílabos y una determinada estructura de rimas, además de ingenio, improvisación y dominio del lenguaje. Detrás de esos versos existe un conocimiento técnico que nuestros poetas populares y payadores han cultivado durante años.

Esto resulta especialmente contradictorio cuando Chile está postulando el Canto a lo Poeta a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, siendo la paya una de sus tres vertientes junto al canto a lo humano y el canto a lo divino. Cabe preguntarse qué sentido tiene promover internacionalmente esta tradición mientras nuestras propias autoridades parecen desconocer sus características y la diferencia entre la verdadera paya y una simple composición rimada.

También corresponde cuestionar al Ministerio de las Culturas, las Artes y al Patrimonio y al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por la insuficiente asesoría en esta materia. No basta solo con postular una tradición ante la UNESCO: sus autoridades deben conocerla, protegerla y respetar a quienes la mantienen viva.

La paya merece respeto, y no ser utilizada como simple ornamento en un discurso político.

Hugo Contreras Gómez

Secretario de la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile, AG

ENPOCH.