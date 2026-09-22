Caso Pitrufquén

Señor Director:

El incendio ocurrido en un Establecimiento de Larga Estadía (ELEAM) para personas mayores en Pitrufquén, que dejó 16 víctimas fatales, no puede explicarse únicamente por la falta de autorización sanitaria de un establecimiento. Desde el Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo llevamos años estudiando cómo envejece Chile y la evidencia muestra un patrón común. El envejecimiento avanza más rápido que las respuestas institucionales.

Cada vez más personas mayores viven solas y cada vez menos cuentan con una red familiar capaz de asumir los cuidados cuando la autonomía funcional se pierde. Ese cambio demográfico ocurre sin que exista una oferta adecuada, en términos de cuantía y calidad, de cuidados de largo plazo. Cuando permanecer en el hogar deja de ser una opción y no existen alternativas formales, muchas familias deben recurrir a soluciones informales. Para quienes no cuentan con red familiar o comunitaria, esto es prácticamente un destino.

Lo ocurrido en Pitrufquén también evidencia una deuda estructural en materia de cuidados. El desafío no es solo fortalecer la fiscalización y el cumplimiento de los estándares de los ELEAM, sino también avanzar en una oferta suficiente, segura y regulada, que responda a los estándares internacionales de DDHH.

El listado actualizado de ELEAM con autorización sanitaria entregado por las autoridades como respuesta a la tragedia es un insumo relevante, pero no resuelve las brechas de cobertura y las condiciones en que hoy se proveen estos cuidados.

Mientras esas respuestas sigan pendientes, continuaremos enfrentando tragedias que pudieron haberse evitado.

Valentina Jorquera,

Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo