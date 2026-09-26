Una señal de alerta que debe movilizarnos

Señor director:

Las últimas cifras regionales del Banco Central debieran encender una señal de alerta que trasciende a Arica y Parinacota. No para paralizarnos ni caer en el pesimismo, sino para comprender que el desarrollo de Chile también depende de lo que ocurra en sus regiones y, especialmente, en aquellas que cumplen un papel estratégico por su condición fronteriza.

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía de Arica y Parinacota cayó 4,9%, después de haberse contraído 1,4% en el primer trimestre. Son dos trimestres consecutivos de retroceso, con menor actividad industrial, pesquera, extractiva y de la construcción. A ello se suma una disminución de 10,4% en las exportaciones, principalmente por menores envíos de productos manufacturados.

Mientras que en el segundo trimestre de 2025 nuestra economía regional había crecido 6,1%, pasar a una caída de 4,9% obliga a preguntarnos qué está ocurriendo y, principalmente, qué debemos hacer para revertir esta tendencia.

Si bien el consumo de los hogares de Arica y Parinacota creció 3,7%, ninguna región puede construir un desarrollo sostenible únicamente sobre el consumo. Necesitamos producir, invertir, construir, exportar, atraer empresas para generar empleos de calidad y aumentar la inversión estatal, por ejemplo, en proyectos de infraestructura.

Este no puede ser entendido solamente como un problema de Arica. Cuando una región fronteriza pierde dinamismo, Chile también pierde oportunidades. Nuestra ubicación, el puerto, la relación con Perú y Bolivia, la agricultura, el turismo y nuestra proyección como plataforma logística hacia el Asia-Pacífico constituyen activos que tienen valor para todo el país.

Por eso necesitamos una respuesta colaborativa que involucre a nuestro municipio, gobierno regional y central, universidades, empresarios, trabajadores y emprendedores debemos construir, entre todos, una agenda que permita recuperar inversión y actividad económica. Las cifras son una advertencia, pero no una condena. Esta alerta debe movilizarnos. Fortalecer Arica no es solamente una tarea regional: es una decisión estratégica para Chile.

Orlando Vargas

Alcalde de Arica