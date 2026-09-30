Día Nacional de Guardaparques

Señor Director:

Cada 30 de septiembre reconocemos a las y los guardaparques de Chile, quienes son los artífices de la gestión de nuestros parques nacionales y otras áreas protegidas. Sin embargo, el homenaje queda incompleto si no abordamos una dificultad que persiste: las condiciones en que realizan su labor.

Ser guardaparque supone un compromiso con la conservación, con las personas que visitan los lugares y con las comunidades que habitan los territorios. El uniforme representa esa responsabilidad, pero la vocación no debiera servir para normalizar la incertidumbre institucional ni las dificultades que han marcado la gestión de nuestras áreas protegidas.



Los parques, reservas y otras áreas de conservación no se cuidan solo con planes, normas y decisiones tomadas desde un escritorio. Se necesitan equipos preparados, con visión y capacidad para llevar esas decisiones al terreno. Es en terreno donde las y los guardaparques observan los cambios, previenen amenazas, comparten conocimientos y construyen relaciones con las comunidades. Su experiencia es parte esencial de una conservación efectiva.



Pero esa entrega no puede reemplazar el deber de las instituciones de brindar estabilidad, seguridad, formación y recursos adecuados.



Este 30 de septiembre, en el Día Nacional del Guardaparque, reconozcamos una labor noble y fundamental para Chile y el mundo. Y hagamos que ese reconocimiento se note durante todo el año: cuidar la naturaleza también exige cuidar a quienes la protegen.





Teo Pacheco Aguirre

Director Ejecutivo, Fundación Áreas Protegidas

MPhil en Liderazgo en Conservación, Universidad de Cambridge, Reino Unido.