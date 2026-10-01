Día Internacional de las Personas Mayores

Señor Director:

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra este 1 de octubre, corresponde reflexionar sobre el país que estamos construyendo. Según las proyecciones del INE, en 2070 el 50,7% de la población chilena tendrá 60 años o más, es decir, las personas mayores serán más de la mitad de los habitantes del país.

Sin embargo, la 8va Encuesta de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores de SENAMA (2025) muestra que seguimos mirando la vejez desde el prejuicio. El 58,7% de los encuestados considera que la mayoría de las personas mayores no puede valerse por sí misma, y el 72,3% piensa que, con los años, las personas mayores disminuyen su satisfacción con la vida. Estas percepciones no reflejan la diversidad de experiencias que existen en esta etapa del ciclo vital.

Dichos prejuicios tienen consecuencias concretas: Un 68,5% opina que los aportes de las personas mayores se aprovechan poco o nada, y el 84,4% las considera algo o muy marginadas de la sociedad. Al mismo tiempo, el 84% cree que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el envejecimiento de su población. Existe, así, una brecha entre la magnitud del cambio demográfico y la respuesta que como sociedad le estamos dando.

Parte de esa brecha se explica por los prejuicios, porque lo que pensamos de la vejez termina reflejándose en las condiciones que construimos para vivirla. Envejecer bien no depende solo de cada persona. Hacen falta ciudades accesibles, salud y cuidados de calidad, espacios de participación y políticas públicas con financiamiento sostenido, además de revisar cómo hablamos de la vejez en el debate público. Los prejuicios que hoy tenemos sobre las personas mayores son los mismos que enfrentaremos cuando nos toque envejecer.

Valentina Jorquera

Coordinadora e investigadora

Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo