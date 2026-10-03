Chile y la oportunidad de desarrollar su propia IA

Señor Director:

La visita de la ministra de Ciencia a Estados Unidos para abordar el futuro de la inteligencia artificial aborda dos desafíos que Chile deberá enfrentar en paralelo: cómo regular adecuadamente esta tecnología y cómo desarrollar capacidades propias para crearla. Un marco regulatorio claro puede contribuir a resguardar la seguridad, la transparencia y los derechos de las personas, especialmente cuando la IA comienza a influir en empresas, instituciones públicas y decisiones cotidianas.

Pero la discusión no puede limitarse a regular lo que otros países desarrollan. Chile también debe fortalecer su infraestructura tecnológica, capacidad de cómputo, datos, formación de talento e investigación aplicada para que universidades, empresas y el Estado puedan desarrollar soluciones propias. Contar con esas capacidades permitiría comprender mejor los riesgos, participar en la definición de estándares y aprovechar las oportunidades de esta transformación.

Innovación y responsabilidad no son necesariamente objetivos contrapuestos. El desafío es avanzar en ambos frentes para que Chile no solo regule la IA, sino que también tenga capacidad para desarrollarla y participar activamente en su futuro.

Alexis Montecinos

Managing Director, Addval AI y académico de Postgrados Universidad Autónoma de Chile