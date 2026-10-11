El futuro común comienza en la primera infancia

Señor director:

La conversación que abrió el lanzamiento de Futuro Común sobre el desarrollo de Chile nos enfrenta a preguntas que no podemos seguir postergando: ¿qué tendría que cambiar para que las nuevas generaciones tengan una oportunidad distinta de construir su futuro? ¿Cómo revertimos los dolores que nos aquejan? ¿Qué hacemos hoy y que dejamos ir para que nazca este “Futuro Común”?

En su presentación de Gilad Tanay de ERI Institute nos planteó una idea especialmente desafiante: nuestro origen determina en gran medida el futuro, por lo tanto, si queremos cambiar la trayectoria de desarrollo de Chile, necesitamos mirar con mucha más determinación lo que haremos en los primeros años de vida.

Es allí donde comienzan a construirse las capacidades cognitivas, emocionales, lingüísticas y sociales que permiten aprender, relacionarse, participar y aprovechar las oportunidades que vendrán después. Por eso, hablar de primera infancia no es hablar solamente de una política social ni de un asunto que concierne exclusivamente a las familias. Es hablar de desarrollo, de productividad, de cohesión social y, también, de democracia.

Chile enfrenta hoy una combinación compleja de bajo crecimiento, desigualdad, desconfianza y debilitamiento de los vínculos sociales. Pero precisamente por eso la primera infancia puede representar una oportunidad extraordinaria: una posibilidad concreta de comenzar a cambiar la trayectoria actual, no solo para los niños y niñas de hoy, sino para el país que ellos y ellas habitarán mañana.

El desafío es enorme y requiere acuerdos que trasciendan gobiernos, sectores y ciclos políticos. Estado, empresas, academia, sociedad civil y comunidades tenemos responsabilidades distintas, pero complementarias.

Si queremos construir un futuro común, necesitamos preguntarnos qué estamos haciendo hoy para que quienes comienzan su vida puedan realmente tenerlo.

María de los Ángeles Castro González

Directora Ejecutiva, Fundación Infancia Primero

Hans Rosenkranz

Director Ejecutivo, Comunidad de Organizaciones Solidarias