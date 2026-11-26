El senador Francisco Huenchumilla cuestionó la capacidad del Presupuesto 2027 para reactivar la economía nacional, apuntando a la contradicción entre la política de austeridad y recortes impulsada por el Gobierno y el rol que, a su juicio, debe desempeñar el Estado en un escenario de recesión técnica.

Durante la sesión de sala del Senado, en la que votó a favor del informe de la Comisión Mixta para despachar a ley el Presupuesto 2027, el parlamentario planteó que la discusión debía ir más allá de los recortes en determinados sectores.

“A mí también me duele la agricultura, me duele Prodemu, me duelen muchas cosas, pero por otro lado (…) la Ley de Presupuestos es la principal herramienta que tiene el gobierno en la política fiscal”, sostuvo.

Huenchumilla emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto del rol del gasto fiscal ante la falta de inversión privada.

“En una situación de recesión técnica como ésta, para levantar la economía, y si usted no tiene inversiones del sector privado, ¿la política fiscal no juega un rol importante? Las políticas keynesianas, típicas y clásicas para salir de estas recesiones, ¿están olvidadas, están enterradas? ¿No corren acá con este Gobierno, y seguimos pensando que no es lo adecuado?”, preguntó.

El senador también cuestionó si los recursos aprobados permitirán impulsar las inversiones, las obras públicas, la construcción de viviendas y el empleo durante el próximo año, señalando que “ese balance político es fundamental que el Gobierno lo haga en su momento”.

“Me quedo con la sensación (…) que creo que pudiera haber sido un poquito más expansivo en algunas cosas, para poder avanzar en ese ciclo; porque yo no veo, por el lado del sector privado, que ellos puedan decir ‘mire, nosotros vamos a remover la economía para el próximo año, y vamos a salir adelante’”, manifestó.

Respecto de la autorización de endeudamiento solicitada por el Ejecutivo, Huenchumilla defendió su respaldo a la medida, argumentando que constituye una herramienta de política fiscal que se ha otorgado a las distintas administraciones.

“Quiero precisar acá que la Ley de Presupuestos es una autorización de gasto. No es una caja fuerte que se le entregue al Gobierno”, señaló.

El legislador explicó que esta autorización permite renegociar los intereses de la deuda pública y manejar variables macroeconómicas, por lo que consideró que “si a todos los gobiernos les hemos dado esa herramienta, yo vi que lo serio era apoyar eso”.

Finalmente, Huenchumilla llamó al ministro Quiroz a aprovechar la tramitación de futuras iniciativas legislativas, como la Ley de Reajuste, para realizar ajustes presupuestarios en los sectores afectados por los recortes.