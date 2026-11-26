Chile podría ahorrar entre US$650 millones y US$1.150 millones anuales al reemplazar las importaciones de gas natural licuado (GNL) por gas argentino, según los resultados del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile, desarrollado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–.

Tras dos años de trabajo, el estudio fue presentado en Montevideo durante dos jornadas que reunieron a autoridades y representantes de empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La investigación evaluó 11 rutas de integración e identificó 17 obras de infraestructura con inversiones estimadas en US$18.000 millones.

De acuerdo con el documento, Vaca Muerta y el presal brasileño podrían aportar más gas del que requiere el crecimiento previsto de la demanda del Cono Sur. Sin embargo, las restricciones de transporte y las condiciones de acceso a los gasoductos limitan los intercambios comerciales.

Durante 2025, las interconexiones gasíferas de la región transportaron 22 millones de metros cúbicos diarios, apenas el 29% de su capacidad. Solo el centro y el sur de Chile recibieron gas de Vaca Muerta mediante suministro firme, mientras que al norte chileno, Bolivia y Brasil llegaron excedentes fuera del invierno.

De las 11 rutas evaluadas, siete dependen del Gasoducto Manuel Belgrano, que permitiría incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el centro y norte argentinos y, desde allí, a los mercados vecinos. La ruta hacia Chile central ofrece la mejor relación entre la inversión requerida y el ahorro frente al GNL.

Argentina exportó durante 2025 un promedio de 8,9 millones de metros cúbicos diarios de gas por ductos. Con la demanda actual, los envíos podrían alcanzar entre 36 y 45 millones diarios durante el invierno, mientras que un escenario de mayor demanda regional permitiría llegar a 62 millones diarios durante todo el año. En ambos casos, Chile seguiría siendo el principal destino.

El estudio también estimó que Argentina podría alcanzar exportaciones de gas por ductos de entre US$3.000 millones y US$5.400 millones anuales, mientras que Brasil podría ahorrar entre US$180 millones y US$350 millones al año frente al costo del gas del presal.

“Poder contar con el gas de un país vecino para asegurar el abastecimiento tiene un valor estratégico, sobre todo cuando importar desde otras partes del mundo entraña cada vez más riesgos”, sostuvo Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE.

La investigación incorporó en su última fase la planificación conjunta de las redes de gas y electricidad de los seis países hasta 2035. Los resultados preliminares identificaron dos escenarios de inversión adicional, cuyos beneficios netos regionales alcanzarían los US$4.300 millones y US$4.500 millones, respectivamente, expresados en valor presente hasta ese año.

En materia de empleo, el conjunto de obras evaluadas generaría 146.000 personas-año de trabajo durante su construcción, de las cuales 53.000 corresponderían a empleo directo en obra. Además, cerca del 58% de la inversión estaría destinada a bienes y servicios de origen regional.

La investigación también identificó oportunidades en la industria de fertilizantes y el transporte de cargas. En cinco corredores de transporte, convertir a gas natural el 20% de los camiones permitiría ahorrar US$420 millones anuales en importaciones de gasoil.

“América Latina y el Caribe no carece de recursos energéticos. Nuestro gran desafío es conectarlos, coordinarlos y aprovecharlos de manera estratégica para que generen beneficios compartidos para todos nuestros países y, principalmente, para los ciudadanos”, afirmó Janet Rea Mansilla, representante de CAF en Uruguay.

Las conclusiones fueron presentadas el 25 de noviembre ante el Subgrupo de Trabajo N.º 9 de Energía del MERCOSUR, instancia en la que los participantes coincidieron en avanzar durante 2027 hacia una convergencia regulatoria de los mercados de gas natural y electricidad, compatibilizando las condiciones de acceso a las redes, las tarifas y los mecanismos de comercialización transfronteriza.