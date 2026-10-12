Lo que trae la inmigración

Señor Director:

En tiempos en que la inmigración suele abordarse desde sus dificultades, la historia de Juan Rosenberg invita a mirar también lo que ocurre cuando alguien llega a un país y encuentra la oportunidad de echar raíces. Su trayectoria, recogida por el reconocido escritor chileno Rafael Gumucio en el libro La vida de un Rosen. Una biografía de Juan Rosenberg, muestra también una dimensión de la inmigración que muchas veces queda fuera de la discusión.

Hijo de un inmigrante europeo que comenzó prácticamente desde cero en el sur de Chile, Rosenberg perdió a su padre muy joven y aprendió temprano a ganarse la vida. Fue vendedor, recorrió el país, emprendió una y otra vez y terminó convirtiéndose, junto a su familia, en uno de los fundadores de una importante empresa local.

Su historia habla de resiliencia y espíritu emprendedor, pero también del valor de las redes, la colaboración y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidades.

Buena parte de nuestra historia empresarial también fue construida por quienes alguna vez llegaron desde fuera. En momentos en que discutimos sobre inmigración, conviene no olvidar que quien llega a un país no solo busca oportunidades: también puede crearlas.

Gonzalo Jiménez Seminario

CEO de Proteus Management & Governance y profesor adjunto de Ingeniería UC.