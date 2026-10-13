Excelencia universitaria: más allá de la calidad académica

Señor director:

Las universidades trabajamos diariamente por lograr la tan anhelada excelencia, atributo que va muchos más allá de alcanzar un nivel de calidad académica y de investigación. Se trata de un componente virtuoso entre la calidad y la equidad. Y ese binomio, que es inseparable, se traduce finalmente en que podamos tener una experiencia de vida universitaria que tenga estos componentes valóricos y principios que están consolidados en el esquema de una universidad laica (en el caso de las ues del Estado), pluralista, y que se tiene que enriquecer con una convivencia universitaria sana, que permita un bienestar integral, junto al desarrollo de la ciencia desde las distintas disciplinas, de un modo que se interconecten, para generar interdisciplina y multidisciplina para abordar los desafíos internos en la formación y en la gestión, y también de acuerdo a cómo funciona el mundo: con una mirada amplia, multidisciplinaria, y el desarrollo de un espacio de estudio y de investigación que genere impacto en la calidad de vida de las comunidades.

Mónica Navarrete,

economistade la Universidad de Tarapacá