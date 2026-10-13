La UF y el salto causal de Parisi

Señor director:

Franco Parisi, doctor en Finanzas y especialista en mercados de capitales, propone eliminar la UF de los créditos hipotecarios para facilitar el acceso a la vivienda. Su argumento contiene un salto causal: supone que eliminar el reajuste reducirá el costo del crédito y permitirá financiar a más hogares, sin demostrar ninguna de esas consecuencias.

Conviene distinguir tres variables que su propuesta parece tratar como equivalentes. La tasa de interés representa el precio del financiamiento y, en créditos nominales, incorpora expectativas y riesgos inflacionarios. El dividendo es el pago periódico que resulta del capital prestado, la tasa y el plazo; puede mantenerse fijo en pesos, pero comenzar en un nivel más elevado. El acceso hipotecario, finalmente, depende de que los ingresos, el ahorro inicial y las condiciones de evaluación bancaria permitan obtener el crédito. Una mayor estabilidad del dividendo no garantiza una tasa menor ni amplía necesariamente el número de hogares elegibles.

Existe una asimetría que merece atención: las deudas en UF se reajustan automáticamente, mientras los ingresos laborales no necesariamente acompañan la inflación. Sin embargo, corregirla exige determinar quién asumirá ese riesgo y cuánto costará transferirlo. Cambiar la unidad de cuenta no elimina sus consecuencias económicas.

La UF no es intocable, pero tampoco explica por sí sola la exclusión habitacional. Precisamente por su formación financiera, cabría esperar de Parisi una estimación de las nuevas tasas, los dividendos iniciales y, sobre todo, cuántos hogares adicionales podrían acceder efectivamente a una vivienda. Confundir tasa, dividendo y acceso permite presentar como solución habitacional lo que, hasta ahora, es una propuesta de modificación contractual cuyos beneficios siguen sin demostrarse.

Jessica Cuadros Ibáñez

Economista