Radares Metereológicos

Señor Director:

Es lamentable que se dé así, pero ahora que inundaciones, aluviones y un tornado afectaron severamente a la Región Metropolitana, espero que finalmente se tomen las decisiones que las regiones llevamos exigiendo por años.

Aprendamos de una vez de las contingencias y hagámonos cargo de la realidad: implementar radares meteorológicos, instalar sensores en sectores de riesgo crítico y adaptar nuestras ciudades y su infraestructura crítica al cambio climático no son aspiraciones futuras, son acciones impostergables.

En plena discusión presupuestaria, ignorar esto en la discusión política por falta de prioridad o por definiciones ideológicas sería una irresponsabilidad que pone en serio riesgo la vida de las personas.

Tomás Gárate Silva

Alcalde de Puerto Varas