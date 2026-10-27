Confianza: la deuda pendiente del poder público

Señor director:

La última encuesta de Ipsos y Chile Transparente muestra que el 71% de los chilenos ve un alto nivel de corrupción en el país y sus instituciones. De las 15 entidades evaluadas, 12 se asocian más a la corrupción que a la probidad. Partidos políticos, Congreso, tribunales y municipalidades encabezan la lista.

Cuesta pedir confianza cuando quienes legislan, juzgan y administran son cuestionados. Solo Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas quedan del lado de la probidad.

Las remuneraciones desproporcionadas, las observaciones de Contraloría y la percepción de que las consecuencias tardan o no llegan alimentan la sensación de impunidad. Solo el 22% confía en las instituciones que combaten la corrupción y apenas el 19% cree que los municipios son transparentes.

Sin confianza, las normas se cumplen a regañadientes y las reformas se miran con sospecha. Aunque Chile se mantiene entre los países mejor evaluados en el control de la corrupción (Índice de Percepción de la Corrupción 2025), la ciudadanía no percibe que sus instituciones funcionen.

El desafío es recuperar la credibilidad, y eso no se logra con leyes ni gestos aislados, sino haciendo coincidir lo que se exige con lo que se hace.

Claudio Iturriaga

Académico Magíster en Gobierno y Dirección Pública

Universidad Autónoma