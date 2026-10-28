¿Cómo avanzar en el abordaje del Cáncer de Mama?

Señor director:

Chile cuenta con un modelo institucionalizado de atención en cáncer de mama que cubre a los afiliados a FONASA e ISAPREs, otorgando garantía de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera a través del régimen GES, el cual contempla el diagnóstico precoz, tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos. Adicionalmente la Ley Ricarte Soto permite financiar medicamentos de alto costo, incluyendo uno destinado cáncer de mama. En el sistema público, además, se agrega el Fondo de Drogas Oncológicas donde se ha incorporado recientemente una nuevo fármaco para los casos triple negativo, a través de un mecanismo denominado Acuerdo de Riesgo Compartido, que abre posibilidades de avanzar con nuevas drogas de alto costo.

A pesar de estos importantes progresos, un estudio efectuado por el Observatorio de Salud Pública y Equidad de la U. Central muestra que el riesgo de morir por cáncer de mama difiere ampliamente a lo largo del país. Además, en los últimos 30 años, algunos territorios han logrado disminuir dicho riesgo en más de un tercio, mientras que otros territorios han presentado un aumento. El estudio también muestra una correlación entre mayor riesgo en grupos poblacionales con escolaridad insuficiente y menores ingresos per cápita hogar.

Para seguir avanzando en cáncer de mama resulta imperativo que las estrategias de reducción de listas de espera y de garantías oncológicas retrasadas sean complementadas con estrategias que aborden las inequidades en salud. Los resultados del estudio invitan a recuperar en el relato público la preocupación por esta materia. Así, se logrará mejorar los resultados netos de salud del país, y también se contribuirá a la justicia, pieza clave para la cohesión social.

Cecilia Morales Veloso

Investigadora Observatorio Salud Pública y Equidad, U. Central