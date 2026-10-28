El regreso de Anita Lizana

Señor director:

Bajo la lluvia que acompañó la jornada del jueves pasado, el Parque Estadio Nacional fue escenario de un acontecimiento histórico: el regreso a Chile del trofeo que Anita Lizana, oriunda de Quinta Normal, conquistó en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, actual US Open, en 1937, hace 89 años.

Su hazaña no solo la convirtió en la primera persona latinoamericana en ganar un título individual de Grand Slam, sino también en una pionera que desafió las convenciones de su época. En un Chile donde las mujeres todavía no tenían derecho a voto en las elecciones presidenciales, una joven tenista alcanzaba la cima del deporte mundial y abría camino para generaciones futuras.

La ceremonia, realizada junto al court que lleva su nombre, reunió a autoridades, familiares de la campeona y destacadas figuras del tenis nacional, entre ellas Carmen Ibarra, primera chilena después de Lizana en disputar torneos de Grand Slam; Macarena Cabrillana, número uno de Chile y 19 del mundo en tenis en silla de ruedas; y referentes históricos como Patricio Cornejo y Hans Gildemeister. Un encuentro entre distintas generaciones del deporte chileno, en una jornada en que ni siquiera la persistente lluvia consiguió restar protagonismo a la historia.

Especial reconocimiento merecen las hijas de Anita Lizana, quienes conservaron durante décadas este invaluable testimonio de nuestra memoria deportiva y decidieron donarlo a Chile, así como el medio especializado CLAY, cuya gestión contribuyó a concretar su regreso.

Pero recuperar un trofeo también supone una responsabilidad: preservar y difundir la historia que representa. Sobre todo, que las niñas y jóvenes de nuestro país conozcan a Anita Lizana, no solo por sus triunfos deportivos, sino por lo que significó alcanzarlos siendo mujer y latinoamericana en la primera mitad del siglo XX.

Porque lo que regresó a Chile no fue simplemente una copa, sino una parte de nuestra historia que merece ser conocida, celebrada y transmitida.

Ignacio Waissbluth

Periodista