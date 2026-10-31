Señor Director:

“Es imposible que se mantenga la jubilación a los 65 años”, señaló recientemente Don Francisco, abriendo una discusión relevante para Chile, un país que envejece aceleradamente y donde las personas viven cada vez más años.

Esta realidad ya se refleja en el mercado laboral. Según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, cuyas cifras fueron recogidas por el Programa de Investigación para el Envejecimiento (CIPEM UDD–Los Héroes), la edad efectiva de retiro laboral alcanza los 67,3 años entre los hombres y los 63,7 entre las mujeres. Esto evidencia que muchas personas prolongan su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.

Sin embargo, la discusión debe ir más allá de la edad de jubilación. Es necesario generar oportunidades para que las personas mayores sigan trabajando, desarrollándose y participando en la sociedad. Promover el envejecimiento activo también contribuye a prevenir el deterioro físico y cognitivo, fortalecer la autonomía y mejorar la calidad de vida. El desafío no es solo vivir más años, sino hacerlo con autonomía y participación.

Yamil Tala Mussa

Investigador CIPEM (UDD–Los Héroes)