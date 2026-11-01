Desempleo y foco en las pymes

Señor Director:

Con una nueva tasa de desempleo al borde de alcanzar los dos dígitos, ¿cómo no pensar en estrategias de apoyo y fortalecimiento a quienes dan 2 de cada 3 trabajos en Chile? Sí, me refiero a las pymes que llevan un largo período también al límite. Si son ayudadas pueden mejorar su situación financiera, lo que se traducirá inminentemente en recuperación y creación de empleos.

Si bien el Gobierno ha impulsado algunas iniciativas para apoyar al sector, como las medidas tributarias anunciadas, no ayudan directamente a las empresas de menor tamaño que tienen pérdidas, que son muchas actualmente.

No olvidemos nuevamente a las pymes, que son el motor del empleo de Chile.

Gustavo Ananía, fundador y CEO de RedCapital.